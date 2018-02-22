В Харьковской области работник «отомстил» своему работодателю

В полицию с заявлением о краже сварочного аппарата, электрической пилы, шуруповерта и других инструментов обратился 41-летний житель села Рубежное, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские разоблачили в совершении кражи 28-летнего местного жителя. Он пояснил правоохранителям, что временно работал у заявителя. После окончания работы ему заплатили лишь часть заработной платы, а не ту сумму, о которой мужчина ранее договорился с работодателем, и решил отомстить.

Мужчина проник во двор домовладения и украл из сарая электроинструменты.

Своими действиями он нанес материальный ущерб на сумму почти 6000 гривен.

И.о. начальника Волчанского отдела полиции Сергей Човпан отметил, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.