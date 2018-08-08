В Харьковской области сотрудник водоканала, рискуя жизнью, спас из коллектора пострадавшего коллегу. Самого героя дважды возвращали к жизни

В Краснограде Харьковской области во время работы едва не погибли два сотрудника водоканала.

Об этом сообщил врач скорой помощи ХГКБСМП Максим Федак на своей странице в Фейсбук.

Медик рассказал, что инженер красноградского "водоканала», рискуя собственной жизнью, помог выбраться из канализационного коллектора слесарю, потерявшему сознание, надышавшись токсичными "клоачными" газами.

Сам же мужчина уже не смог самостоятельно выбраться из канализационного коллектора.

Спасатели в спецснаряжении подняли пострадавшего работника на поверхность и доставили в Красноградскую ЦРБ бригадой экстренной медпомощи.

«Врачи отделения реанимации, борясь с последствиями тяжелейшего отравления, дважды возвращали к жизни пациента», - сообщил Максим.

Когда состояние пациента позволило осуществить его транспортировку, его санавиацией доставили в специализированное токсикологическое реанимационное отделение ОКБ.

Второго пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировала бригада Красноградского отделения ЭМП.

«Этот Человек совершил настоящий подвиг. Герой мирного времени, выздоравливай обязательно!» - написал медик.