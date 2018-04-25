В Харьковской области суд наказал чиновника за коррупцию

25 апреля 2018 г. 10:23
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Депутата Петропавловского сельского совета Волчанского района обвинили в совершении коррупционных действий.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил начальник Волчанского отдела Чугуевской местной прокуратуры Вадим Ефремов, в июле 2017-го депутат приобрел автомобиль марки ToyotaLandCruiser 2007 года выпуска за 434,3 тысячи гривен и не сообщил в НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии в установленный срок.

Тем самым чиновник нарушил действующее законодательство.

Суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля) и назначил наказание в виде административного штрафа в 1 тысячу 700 гривен.

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