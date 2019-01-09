В Харьковской области тариф на электроэнергию для населения меняться не будет

Тариф на электроэнергию для населения Харьковщины меняться не будет.

Об этом рассказал начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Андрей Парамонов во время брифинга 8 января, передает пресс-служба ХОГА.

Рассказывая об изменениях условий распределения электроэнергии, он сообщил, что во исполнение требований Закона Украины «О рынке электрической энергии» из АО «Харьковоблэнерго» в 2018 году был выделен поставщик электрической энергии путем создания отдельного юридического лица - ЗАО «Харьковэнергосбыт».

По словам парамонова, за «Харьковоблэнерго» осталась функция транспортировки электроэнергии от магистральных сетей до конечного потребителя.

«С 1 января это уже две отдельные организации. «Харьковэнергосбыт» не подчиняется «Харьковоблэнерго» и работает, как самостоятельное предприятие по продаже электроэнергии», - отметил и.о. генерального директора АО «Харьковоблэнерго» Василий Скопенко.

По словам и.о. генерального директора ЗАО «Харьковэнергосбыт» Юрия Дяченко, предприятие выполняет две функции: поставщика универсальных услуг и поставщика по свободным ценам.

«Универсальной услугой вправе воспользоваться бытовые потребители и малые небытовые потребители, договорная мощность которых - менее 50 кВт. Временно, до 31 декабря 2020 года, услугами поставщика универсальных услуг также могут воспользоваться учреждения независимо от договорной мощности, а также другие потребители, договорная мощность которых - менее 150 кВт, - сказал Юрий Дяченко. - Население не почувствует никакой разницы в тарифах, их и в дальнейшем утверждает НКРЭ. Как минимум, до 1 июля остается тариф 90 копеек, если потребление электроэнергии составляет до 100 кВт, и 1,6 грн - если больше 100 кВт».

Все остальные потребители, которые не попали под спектр универсальной услуги, будут переведены на услугу «свободные цены», когда каждый потребитель имеет право выбора поставщика.

Стоимость электроэнергии по свободным ценам является договорной и определяется отдельно для каждого потребителя.

Также по новым правилам вводится необходимость для потребителей заключать публичные договоры о предоставлении услуг по распределению и договор о поставках электрической энергии (последний можно заполнить на сайте «Харьковэнергосбыта»).

«Бытовые потребители практически не почувствуют никаких изменений в процессе внедрения новой модели розничного рынка. Для бытовых потребителей фактом присоединения к условиям публичных договоров о разделе и поставке электрической энергии является совершение любых действий, которые свидетельствуют желание потребителя заключить такие договоры. Это предоставление подписанного заявления-присоединения, уплата счета поставщика универсальной услуги и/или факт потребления электрической энергии», - рассказал Юрий Дяченко.

Бюджетным учреждениям и организациям временно, до 31 декабря 2020 года, предоставлена ​​возможность заключать договоры о поставках электрической энергии с поставщиком универсальных услуг путем применения переговорной процедуры закупок, что значительно сокращает процедуру заключения договора.