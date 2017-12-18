В Харьковской области в автомобиле нашли холодное оружие

В Красноградском районе правоохранители обнаружили в автомобиле холодное оружие, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские остановили «Фольксваген-Пассат», которым управлял 36-летний мужчина.
При осмотре автомобиля у пассажира автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли нож кустарного производства.
Оружие правоохранители направили на экспертизу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следствие продолжается.