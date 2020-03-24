В Харьковской области возле границы обнаружили брошенную контрабанду

24 марта 2020 г. 11:55
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На Харьковщине 23 марта возле границы с РФ пограничники обнаружили товары народного потребления.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время патрулирования участка  границы в районе населенного пункта Сотницкий Казачок наряд пограничников обнаружил три ящика и один мешок.

Осмотрев ящики, правоохранители обнаружили в них дымовые шашки, которые используются для борьбы с кротами.

В мешке находилась одежда.

«Сейчас товары, которые вероятно должны были незаконно перемещены из Украины в Россию, изъяты и будут переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов», - подытожили пограничники.

Владельца данных вещей правоохранители устанавливают.

 

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