В Харьковской области возле границы задержали автомобили с товарами

22 декабря 2017 г. 14:33
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Сегодня ночью правоохранители задержали два автомобиля, которыми нарушители пытались переправить товары, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

Информацию о  перемещении через границу товаров народного потребления пограничники получили от военной контрразведки. Во время патрулирования в районе  Нескучного, недалеко от границы, пограничники  обнаружили автомобиль марки «УАЗ» и 31-летнего гражданина Украины с грузом деревянных поддонов, которые, скорее всего, планировалось использовать для скрытого перемещения товара через границу.

Также  на расстоянии 1500 метров от линии границы пограничники задержали  машину марки «УАЗ» под управлением 38-летнего гражданина Украины  с грузом саженцев деревьев.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении.

Автомобили и товар правоохранители  передали представителям фискальной службы Украины.

Оценка товара продолжается.

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