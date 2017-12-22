В Харьковской области возле границы задержали автомобили с товарами

Сегодня ночью правоохранители задержали два автомобиля, которыми нарушители пытались переправить товары, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

Информацию о перемещении через границу товаров народного потребления пограничники получили от военной контрразведки. Во время патрулирования в районе Нескучного, недалеко от границы, пограничники обнаружили автомобиль марки «УАЗ» и 31-летнего гражданина Украины с грузом деревянных поддонов, которые, скорее всего, планировалось использовать для скрытого перемещения товара через границу.

Также на расстоянии 1500 метров от линии границы пограничники задержали машину марки «УАЗ» под управлением 38-летнего гражданина Украины с грузом саженцев деревьев.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении.

Автомобили и товар правоохранители передали представителям фискальной службы Украины.

Оценка товара продолжается.