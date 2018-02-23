В Харьковской области спортсмен, избивший парня до смерти, получил 10 лет тюрьмы

23 февраля 2018 г. 11:18
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Суд признал виновным 37-летнего неоднократно судимого мужчину в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратура доказала в суде, что в октябре 2016 мужчина находился в одном из кафе села Пархомовка. Там, изрядно выпив, он начал демонстрировать свою физическую силу. Спровоцировал конфликт с другими посетителями и даже начал драку с одним из мужчин. В то же время в помещение зашел 19-летний парень. Увидев мужчин, которые толкались, он подошел к ним и попытался разнять. Однако спортсмен намеренно ударил его несколько раз кулаком в лицо. Юноша сначала согнулся от боли, а потом упал на пол. От полученных травм пострадавший умер на месте ", - рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев.

Осужденный с детства занимался спортом, регулярно участвовал в спортивных соревнованиях. На момент совершения преступления учился в институте физической культуры и любил демонстрировать свое физическое превосходство. Он уже имел судимости за умышленное нанесение телесных повреждений и хулиганство.

Злоумышленник арестован и находится под стражей.

Как рассказал Юрий Ковалев, суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы.

 
 

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