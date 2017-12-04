В Харьковской области за вождение в нетрезвом виде уволили прокурора

22 ноября 2017 года Решением КДКП №287ДП-17 прокурора Балаклейского района Харьковской области Екатерину Одерий уволили с занимаемой должности, сообщается на сайте Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Проверка установила, что 13 июля прошлого года прокурора Балаклейской районной прокуратуры Екатерину Одерий остановили сотрудники патрульной полиции в Кременчуге. Правоохранители увидели неосвещенный номерной знак на автомобиле и остановили его. При общении правоохранители заметили у женщины-водителя явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования водитель отказалась. На нарушительницу полицейские составили протокол по статьям 121 ("управление транспортным средством с неосвещенным знаком") и 130 ("вождение в состоянии опьянения").

Полицейские передали нарушительницу уполномоченному лицу, но через два часа заметили тот же автомобиль Mitsubishi Lancer на дороге. Женщина-водитель безуспешно попыталась скрыться от правоохранителей. Правоохранители составили на нарушительницу еще два протокола: за вождение в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требований сотрудников полиции.

Установлено, что авто принадлежит матери девушки. Как положено работнику госслужбы, в свою декларацию Одерий авто не внесла, тем самым нарушив закон.

В прокуратуре Екатерина Одерий работала с февраля 2012 года по декабрь 2015, затем ушла в декретный отпуск. Вернуться на службу прокурор должна была в октябре прошлого года, однако Комиссия решила уволить Екатерину Одерий с должности прокурора Балаклейского района. Нарушительница на заседание комиссии не явилась.