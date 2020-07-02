В Харьковской области задержали торговцев оружием и боеприпасами

Правоохранители Харьковской области разоблачили и задержали двух мужчин, которые незаконно изготавливали и хранили оружие и боеприпасы для сбыта на территории региона.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По данным следствия, в состав группировки входило трое выходцев из стран Южного Кавказа. Злоумышленники закупали стартовые и шумовые пистолеты и переделывали их на боевые. Для изготовления патронов они использовали картечь от охотничьего оружия.

Основными клиентами фигурантов были представители криминальных кругов.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта злоумышленниками самодельного пистолета и патронов к нему. По заключению экспертов, эти средства поражения является огнестрельным оружием и боевыми припасами, которые пригодны для стрельбы.

Сотрудники СБУ задержали двух организаторов группы по местам их проживания в областном центре. В их домах и автомобилях изъято 5 единиц огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты РГД-5 с запалами и патроны кустарного производства.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в ходе обысков у фигурантов изъяты пистолет и 10 заряженных патронов, 2 гранаты, специальное оборудование для работы по металлу, 7 коробок с патронами для пневматического оружия, 18 мобильных телефонов и 15 патронов калибра 9 мм.

Теперь им готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.