В харьковской патрульной полиции ищут владельцев автономеров, утерянных на дорогах в результате непогоды

14 июля 2020 г. 16:54
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В Харькове после дождливой ночи накануне ночью утром 14 июля на дорогах правоохранители нашли 14 утерянных номерных знаков от автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

«Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши номерные знаки, которые вы потеряли из-за непогоды!», - говорится в сообщении.

Указанные номерные знаки находятся в управлении патрульной полиции в Харьковской области по адресу: г.Харьков, ул. Шевченко, 26.

В полиции отметили, для того, чтобы забрать номерной знак своего авто, с собой нужно иметь документ, подтвердит, что государственный номерной знак принадлежит именно вам.
 

 

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