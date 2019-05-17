В харьковской семье избивали 4-летнего ребенка: открыто уголовное дело

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором неадекватная мать издевается над маленьким сыном.

Данное видео, которое потрясло харьковчан, записал отец мальчика.

Как стало известно из комментариев пользователей соцсетей, семья проживает в Индустриальном районе Харькова.

На кадрах видео мать заставляет маленького сына, который сидит на полу и плачет, собирать окурки с пола кухни.

Сама она в это время ругается с мужем, который отвечает ей, снимая все происходящее на камеру.

Пользователи соцсети узнали на видео харьковчанку, назвав ее имя и адрес проживания, и сообщили, что в данный момент ребёнок находится в больнице с черепо-мозговой травмой.

На факт домашнего насилия в отношении ребенка отреагировали правоохранители.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 мая в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение от врачей по факту обращения родителей 4-летнего мальчика. Врачи диагностировали у ребенка ушибы головы.

Как было установлено, ранее судимые родители ребенка неоднократно привлекались к ответственности за бытовое насилие в семье.

Сейчас мальчик находится в детской больнице. Состояние его здоровья удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает.

Решается вопрос о лишении родителей родительских прав и привлечения к ответственности.

По факту избиения ребенка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.