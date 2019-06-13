В «Харьковводоканале» перенесли отключение воды в некоторых районах города

13 июня 2019 г. 15:45

Проведение ремонтных работ на водопроводных сетях в некоторых районах города переносится.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».

"Проведение планово-предупредительного ремонта на водопроводных сетях, запланированное на 20 июня с 08:00 до 21 июня 14:00 в части Новобаварского, Холодногорского, Слободского и Основянского районов переносится в связи с производственной необходимостью" - говорится в сообщении. 

Коммунальщики обещают, что дата проведения работ будет сообщена дополнительно.

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