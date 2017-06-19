В Харьковском экопарке появилась перевязка из зоны АТО

Симпатичного зверька из семейства куньих, занесенного в Красную книгу, привезли в Региональный ландшафтный парк из Николаевского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе екопарка.

Животное спасли в зоне АТО под Волновахой бойцы 30 бригады, которые его приютили и дали кличку. Позже его привезла в Николаев волонтер Нелли Яковенко. Однако условия в местном зоопарке не подошли перевязке и по рекомендации Фонда спасенья куньих Нелли Яковенко решила привезти зверька в экопарка, где Лёлик остается жить.

Как сообщила заместитель директора экопарка по зоотехническим вопросам Валерия Иващенко, животное пребывает в нормальном состоянии, проведены ветеринарный осмотр, вакцинации и сейчас находится на карантине.