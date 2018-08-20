В ХОГА выразили соболезнования родственникам погибшего полицейского и пообещали поддержку

Ночью 20 августа при исполнении служебного долга и задержании особо опасного преступника погиб 29-летний заместитель командира 2-й роты Управления национальной полиции в Харьковской области Дмитрий Кириенко.

Харьковская областная государственная администрация выражает соболезнования родственникам погибшего офицера полиции, сообщает пресс-служба ХОГА.

«Дмитрий Кириенко проявил мужество и ценой собственной жизни остановил вооруженного преступника. От имени всех сотрудников Харьковской областной государственной администрации выражаем соболезнования семье и близким погибшего», - сказано в сообщении.

Глава ХОГА Юлия Светличная заверила, что семья Дмитрия Кириенко получит всю необходимую поддержку и помощь.