В Холодногорском районе из неблагополучной семьи забрали трехлетнего ребенка

19 февраля 2019 г. 12:42
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В Харькове во время проверочного рейда полицейские совместно со службой по делам детей посещали семьи, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, в Холодногорском районе Харькова проверяющие обнаружили семью, в которой трехлетний ребенок проживал в ненадлежащих условиях, а именно: мать ребенка не придерживалась санитарных норм, которые необходимы для развития детей – в квартире царил беспорядок и было очень грязно.

Кроме того, ребенок не имел полноценного питания.

Ребенка из семьи правоохранители изъяли и направили в больницу на обследование.

В отношении матери полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

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