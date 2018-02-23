В Холодногорском районе поймали рецидивиста, похищавшего автономера ради возможного вознаграждения

23 февраля 2018 г. 10:50
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В последнее время в Харькове и области распространен новый вид мошенничества - злоумышленники снимают номерные знаки с автомобилей и вымогают деньги у автовладельцев за их возвращение.  

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленники снимают госномера с автомобилей и прячут их неподалеку от места преступления. На лобовом стекле оставляют лист бумаги с номером своего мобильного телефона. Когда пострадавший обращается к мошенникам, те указывают номер карты, на которую необходимо перечислить средства и место со спрятанными номерами.

С начала 2018 года в Холодногорском районе в полицию поступило несколько таких заявлений от пострадавших.

Трое владельцев похищенных номеров перечислили средства на карту злоумышленнику.

Злоумышленником оказался 38-летний харьковчанин, который ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и наркотики. На его счету 11 фактов совершения преступлений.

Следователь Холодногорского ОП  открыл производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана) УК Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3-х лет.

 

 

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