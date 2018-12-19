В Индустриальном районе задержали уличного грабителя

19 декабря 2018 г. 12:19
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В полицию от 31-летнего мужчины поступило сообщение, что на проспекте Московском к нему неожиданно подошел незнакомец и завладел его деньгами в сумме 600 гривен, выхватив деньги из рук у потерпевшего, а затем скрылся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители по предоставленным очевидцами приметам задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний житель района. Как стало известно, мужчина безработный и на преступление пошел из-за тяжелого материального положения.

Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

 

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