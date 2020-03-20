В Испании из-за коронавируса закрывают все отели

20 марта 2020 г. 11:00
Источник: Украинская правда
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Правительство Испании распорядилось на время закрыть все отели страны из-за продолжающегося распространения коронавируса. Об этом сообщает DPA.

Другие туристические объекты, такие как гостевые дома или кемпинги, также должны закрыться, согласно новым правилам Министерства здравоохранения, объявленным в четверг.

У гостиниц теперь есть максимум семь дней для реализации предложенных мероприятий. На рабочих местах могут остаться только охранники и обслуживающий персонал.

Единственным исключением являются общежития, в которых люди проживают в течение более длительного периода времени, или где люди проживают, - при условии, что они имеют необходимую инфраструктуру для защиты и изоляции людей.

К вечеру четверга число подтвержденных случаев коронавируса в Испании возросло до 18 000. Более 830 человек уже умерли от вируса.

В стране на 15 дней ввели комендантский час, однако он может быть продлен парламентом.

Ранее один из четырехзвездочных отелей в Мадриде начал функционировать как больница для пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19.

 

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