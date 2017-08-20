В Испании поминают жертв террористических нападений

Король Филипп и королева Летиция приняли участие в богослужении в известном Храме Святого Семейства (Sagrada Familia), чтобы помянуть 14 жертв нападений в Каталонии. Об этом сообщает BBC Украина.

Полиция продолжает поиски водителя микроавтобуса, который въехал в толпу прохожих на известном туристическом проспекте Рамбла в Барселоне. Четырнадцатый человек погиб в результате наезда автомобиля в Камбрилсе.

По сообщениям СМИ, джихадисты планировали взорвать Sagrada Familia, спроектированный известным архитектором Антонио Гауди.

На поминальном богослужении присутствовал также премьер-министр Испании Мариано Рахой. Меры безопасности у храма усилены.

В субботу королевская чета возложила цветы на место атаки на бульваре Рамбла. Их сопровождал мэр Барселоны и глава Каталонии. Король и королева навестили жертв нападения в Барселоне в городской больнице.

В субботу министр внутренних дел Хуан Игнасио Зойдо заявил, что джихадистская группировка, которая насчитывала примерно 12 человек, полностью ликвидирована.

В то же время полиция продолжает поиски подозреваемого - уроженца Марокко Юнеса Абуякуба, которого испанские СМИ назвали вероятным водителем фургона.

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу пешеходов в туристическом центре Барселоны, в районе бульвара Рамбла. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.