 

В Испании суд вынес приговор лидерам каталонских сепаратистов

14 октября 2019 г. 12:52
Источник: Левый берег
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Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор девяти каталонским политикам, которые были причастны к организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Они получили сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. Еще три человека отделались штрафами.

Об этом пишет испанское издание The Local.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств. Еще три бывших министра Каталонии получили по 12 лет.

Жункерас был самым высокопоставленным из подсудимых, так как его шеф Карлес Пучдемон выехал из Испании и обосновался в Бельгии.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против - 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании признали его незаконным, а декларацию о независимости Каталонии, объявленную после референдума, аннулировали.

10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы, уже четвертые за четыре года. На предыдущих выборах в апреле победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента, но не смогла сформировать коалицию.

 

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