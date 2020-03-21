В Италии коронавирус забирает жизнь врачей

21 марта 2020 г. 13:51
Источник: Укринформ
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В Италии от коронавируса погибли 17 врачей, лечившие пациентов с Covid-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальный институт здравоохранения страны.

«От Covid-19 умерло 17 врачей, и в общей сложности насчитывается 3654 заразившихся медицинских работника», - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 21 марта в мире зарегистрировано 276 462 случаев заражения коронавирусом. 91 954 человека выздоровели и 11 417 умерли. В Италии, в частности, зафиксировали 47 021 случаев Covid-19, 4 032 смертей и 5 129 случаев выздоровления.

 

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