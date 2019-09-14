 

В Изюме избили 13-летнюю девочку: полиция открыла уголовное дело о хулиганстве

14 сентября 2019 г. 10:26
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Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий 16-летнней девушки, которая в городе Изюм Харьковской области избила 13-летнюю девочку.

Как сообщалось ранее, злоумышленница избила свою жертву, при этом свои действия обидчица снимала на мобильный телефон, а затем выложила в социальной сети.

Происшествие произошло в ночь на 12 сентября.

Правоохранители установили и опросили участников инцидента.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

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