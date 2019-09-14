В Изюме избили 13-летнюю девочку: полиция открыла уголовное дело о хулиганстве

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий 16-летнней девушки, которая в городе Изюм Харьковской области избила 13-летнюю девочку.
Как сообщалось ранее, злоумышленница избила свою жертву, при этом свои действия обидчица снимала на мобильный телефон, а затем выложила в социальной сети.
Происшествие произошло в ночь на 12 сентября.
Правоохранители установили и опросили участников инцидента.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.