В Изюме избили 13-летнюю девочку: полиция открыла уголовное дело о хулиганстве

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий 16-летнней девушки, которая в городе Изюм Харьковской области избила 13-летнюю девочку.

Как сообщалось ранее, злоумышленница избила свою жертву, при этом свои действия обидчица снимала на мобильный телефон, а затем выложила в социальной сети.

Происшествие произошло в ночь на 12 сентября.

Правоохранители установили и опросили участников инцидента.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.