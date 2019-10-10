В Изюмском районе из двух неблагополучных семей изъяли детей

В Харьковской области полиция забрала детей из двух неблагополучных семей. Об этом сообщается на Фейсбук-странице Изюмского райотдела полиции.

Так, 9 октября, ювеналы совместно со службой по делам детей в ходе проведения рейда выявили две семьи, которые оказались в сложных семейных обстоятельствах.

Родители в этих семьях злоупотребляли спиртными напитками и не занимались воспитанием своих детей, а в их домах было грязно, и отсутствовали элементарные условия для проживания детей.

Детей из данных семей правоохранители изъяли и передали в Изюмский городской центр социально-психологической реабилитации детей, а на горе-родителей составили административные протоколы по ст. 184 КУоАП Украины (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Административные протоколы направлены в суд для принятия решения по данным фактам.