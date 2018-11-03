В Изюме грабители-рецидивисты из соседней области грабили прохожих

В течение сентября-октября 2018 года в полицию поступили заявления от трех жителей Изюма о том, что их ограбили неизвестные.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в последнем случае при нападении на 41-летнюю женщину двое мужчин применили нож.

Злоумышленники завладели документами, деньгами, мобильными телефонами и другими личными вещами потерпевших.

Полицейские установили злоумышленников и задержали их на территории Изюмского района в лесополосе. Ими оказались жители Донецкой области 28 и 29 лет, ранее судимые за кражи и грабежи. В Изюм они приехали для совершения преступлений с целью наживы.

Следственным отделением Изюмского ОП данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанные злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.

Им грозит наказание сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.