В какие ВУЗы поступать выпускникам

Юлия Явтушенко в этом году получила аттестат о полном среднем образовании. После окончания 11-го класса 126ой школы девушка решила стать врачом и прошла тестирование

Юлия Явтушенко, абитуриентка

Мне всегда с детства была мечта стать врачом поэтому при выборе профессии я решила попробовать свои силы. Конечно же очень хочется

попасть в наш, харьковских национальный медицинский университет, на бюджет, но не знаю как сложится. Буду пробовать и в другие города такие как Винница , Полтава, Львов , Ужгород, так как будут распределять по количествам балов.

В то время как её сверстница Ксения Оника - выпускница лицея - намеренная стать психологом. Говорит, еще думала попробовать поступить в юридический университет, стать судьей, но решила, что не готова взять на себя ответственность и решать кого лишать свободы.

Ксения Оника, абитуриентка

Хочу подавать в наш национальный, на психологический факультет, потому что я так считаю душа лежит. Я вообще считаю нужно поступать туда куда душа лежит, а не где ты просто будешь получать больше денег.

В 2017 году приемные комиссии открываются в 80ь учебных заведений Харьковской области, из которых три десятка это учреждения 3 и 4 уровня аккредитации: институты, академии, университеты. Прием заявлений осуществляется в электронном виде в период с 12 по 26 августа, через личный кабинет. Регистрироваться на соответствующем ресурсе министерства образования абитуриенты начали еще с конца июня. Немного изменился и сам механизм поступления.

Александр Труш, зам. дир. Департамента науки и образования ХОГА

Скорочення кількості заяв. Сьогодні можно подавати 9 заяв на 4 спеціальності. В тому році це було 15 заяв на 5 спеціальностей

Стоит отметить, что в этом году министерство образования увеличило количество мест госзаказа на 10% для технических специальностей. Кроме того, абитуриенты, которые указывают приоритетом такие специальности, имеют дополнительный коэффициент, на который умножается их результат тестирования. Это дает более высокие шансы для поступления. Прибавят балы и ребятам, которые получили образование в сельской местности. К сожалению, отмечают в приемных комиссиях, в последнее время у молодежи пропал интерес к факультетам фундаментальных наук. Самыми востребованными остаются экономические и гуманитарные направления.

Ольга Анощенко, ответственный секретарь приемной комиссии ХНУ им.Каразина



Міжнародна економіка, міжнородні економічні відносини, міжнародні відносини регіональні студії суспільні комунікації, міжнародне право та інші, які зусереджені на різних факультетах. Завжди кількість заяв вступників на ці спеціальності дуже велика. Але популярними є і медичний факультет, юридичний факультет, факультет іноземних мов

А также компьютерные науки и кибербезопасность - профессия, которая в последнее годы стала очень актуальна и востребована. Для тех же кто не пройдет на бюджет могут предложить контракт, правда, тут стоит учесть, что цена за год обучения подросла на 10-15% процентов.

Евгений Сокол, ректор НТУ "ХПИ"

Сьогодні найменша вартість навчання близько 10 тисяч гривень на рік і найбільша вартсть навчання біля 12 тисяч на рік. Мається на увазі бакалавріат. Магістратура трохи дорожче.

В университете Каразина цена за год обучения на дневном также стартует от 10 тысяч, на престижных профессиях больше 20 тысяч гривен. Стоит упомянуть, что на территории Харьковской области продолжают работать образовательные центры "Крым Украина" и "Донбасс Украина" на базе определенных высших учебных заведений, в которых жителям с зоны АТО и Крыма дают возможность поступать в украинские вузы на особых условиях без сдачи ВНО. Выпускников с полуострова готовы принять в университете им. Петра Василенко, а в Луганском национальном аграрном университете, который переехал из-за войны с не подконтрольной территории в Харьков, ждут абитуриентов из Донецкой и Луганской областей.