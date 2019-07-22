 

В Канаде полиция показала пресс-конференцию о двойном убийстве с включенным «кошачьим» фильтром

22 июля 2019 г. 17:05
Источник: Новое время
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В Канаде полиция показала в соцсети пресс-конференцию о двойном убийстве с включенным «кошачьим» фильтром

23-летнего мужчину и 24-летнюю девушку нашли застреленными возле фургона во время их путешествия по Британской Колумбии.

От имени полиции на пресс-конференции говорила сержант Жанель Шойе. Она отметила, что обстоятельства кажутся подозрительными, попросила помочь следствию тех, кто видел пару на фургоне раньше, и подчеркнула, что в полиции пока не знают, было ли это убийство спонтанным или кто-то специально искал путешественников.

Но отчет о деле запомнился «кошачьей» ошибкой полицейских, и вероятно те, кто следил за трансляцией пресс-конференции в Фейсбук, могли пропустить всю важную информацию. Дело в том, что из-за включенного фильтра у сержанта полиции были кошачьи ушки, нос и усы.

Еще во время трансляции полицейские заметили фильтр и перезапустили трансляцию уже без него. Позднее они принесли свои извинения, сославшись на то, что «кошачий» фильтр стоял в Фейсбук по умолчанию.

 

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