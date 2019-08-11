 

В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона (видео)

11 августа 2019 г. 20:00
Источник: УНИАН
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На улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу с балкона.

Соответствующее видео было опубликовано dtp.kiev.ua.

На видео можно видеть, как неизвестный мужчина целится с балкона квартиры в многоэтажке в небо, а затем стреляет.

«Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона», – говорится в сообщении под видео.
 

Напомним, как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных, Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи оба в нетрезвом состоянии, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам на улице.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который в это время играл на детской площадке возле дома.

Ребенка госпитализировали и прооперировали, однако 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

 

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