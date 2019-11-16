В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек

В Оболонском районе Киева спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 мужчин в балаклавах, которые забаррикадировались в помещении.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в полицию от киевлянки поступило сообщение, что неизвестные захватили квартиру на проспекте Героев Сталинграда.

Прибывшим на место происшествия полицейским потерпевшая рассказала, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись, и в квартиру забежали около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкали из дома хозяйку с дочерью, а сами закрылись изнутри и забаррикадировались.

Полицейские установили, что уже два года идут судебные процессы по денежному обязательству, а этой семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Полицейские пытались вести переговоры с людьми, которые находились в квартире.

Однако когда они все же отказались открывать, полицией было принято решение о применении спецподразделения для штурма.

Когда правоохранители полка особого назначения штурмом попали в квартиру, там находилось семнадцать мужчин.

Всех их задержали и доставили в Оболонское управление полиции для установления личных данных и степени причастности каждого из них к данному событию.

Кроме того, выяснилось, что после задержания правонарушителей у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356 (Самоуправство) и по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до шести лет.