В Киеве впервые за домашнее насилие обвиняемого отправили за решетку

В Киеве впервые к тюремному сроку осужден мужчина, который применял к своей жене домашнее насилие.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры прокуратуры Киева.

По данным следствия, злоумышленник преднамеренно, систематически оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал ее, унижал и угрожал женщине физической расправой.

Как отмечается, все это происходило в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

Ранее, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП).

Однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведения по отношению к жене.

Районный суд Киева приговорил злоумышленника к 3 месяцам ареста и взял под стражу в зале суда.

Как отметили в прокуратуре, это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие.