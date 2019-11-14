В Киеве впервые за домашнее насилие обвиняемого отправили за решетку

14 ноября 2019 г. 14:00
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В Киеве впервые к тюремному сроку осужден мужчина, который применял к своей жене домашнее насилие.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры прокуратуры Киева. 

По данным следствия, злоумышленник преднамеренно, систематически оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал ее, унижал и угрожал женщине физической расправой. 

Как отмечается, все это происходило в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей. 

Ранее, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП).

Однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведения по отношению к жене. 

Районный суд Киева приговорил злоумышленника к 3 месяцам ареста и взял под стражу в зале суда.

Как отметили в прокуратуре, это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие.

 

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