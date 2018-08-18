В Киевском районе в кафе работали нелегалы и продавали незаконный алкоголь

18 августа 2018 г. 11:40
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В одном из кафе на рынке в Киевском районе харьковские правоохранители выявили факт продажи алкогольных напитков без лицензии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, частным предпринимателем и реализаторами заведения оказались трое граждан Азербайджана.

Во время осмотра полицейские обнаружили и изъяли 45 бутылок пива и слабоалкогольных напитков разных производителей.

За нарушение правил торговли алкогольными напитками в отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчине грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи.

Также в этом же кафе работники полиции обнаружили двух иностранцев, которые незаконно находятся в Украине с декабря 2017 года.

Как оказалось, 22 и 30-летние граждане Азербайджана работали в заведении реализаторами.

Нарушителей передали в миграционную службу.

В отношении одного из иностранцев составили протокол об административном правонарушении по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КоАП.

Другому нарушителю грозит принудительное выдворение из страны.

 

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