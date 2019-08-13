 

В Киевском районе введен карантин из-за бешенства животного

13 августа 2019 г. 9:15
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Бездомный котенок, болеющий бешенством, укусил жительницу Киевского района.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, инцидент произошел 7 августа на ул. Кричевского, 39. Женщина обнаружила больного котенка у подъезда дома и забрала животное к себе, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Позже котенок укусил спасительницу, а на следующий день умер. Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство». 

С 10 августа потерпевшая находится в городской клинической больнице №17.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 12 августа установлен карантин в части Киевского района, ограниченной ул. Современной, ул. Горской, ул. Леся Сердюка и пер. Дивногорским.

Проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства: ветеринары обходят квартиры и дворы для выявления больных животных и вакцинации здоровых.

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