В Киевском райсуде сегодня допросят очередных свидетелей по делу о смертельном ДТП на Сумской

Сегодня, 24 апреля, в Киевском районном суде продолжится слушание дела о смертельном ДТП на Сумской с участием водителей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Дело слушанием назначено на 14:00.

Сегодня суд планирует продолжить допрос свидетелей по делу.

Как сообщалось, в предыдущем судебном заседании были допрошены инспектор патрульной полиции.

Также стало известно, что потерпевшая Жанна Власенко, которая на момент ДТП была беременной, а потом почти 3 недели провела в состоянии комы, не имеет финансовых претензий к Елене Зайцевой, поскольку со стороны обвиняемой Зайцевой ей возмещен ущерб в сумме 100 тысяч гривен.

Также женщина просит суд взыскать аналогичную сумму с Геннадия Дронова.