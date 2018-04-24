В Киевском райсуде сегодня допросят очередных свидетелей по делу о смертельном ДТП на Сумской

24 апреля 2018 г. 12:31
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Сегодня, 24 апреля, в Киевском районном суде продолжится слушание дела о смертельном ДТП на Сумской с участием водителей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Дело слушанием назначено на 14:00.

Сегодня суд планирует продолжить допрос свидетелей по делу.

Как сообщалось, в предыдущем судебном заседании были допрошены инспектор патрульной полиции.

Также стало известно, что потерпевшая Жанна Власенко, которая на момент ДТП была беременной, а потом почти 3 недели провела в состоянии комы, не имеет финансовых претензий к Елене Зайцевой, поскольку со стороны обвиняемой Зайцевой ей возмещен ущерб в сумме 100 тысяч гривен.

Также женщина просит суд взыскать аналогичную сумму с Геннадия Дронова.

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