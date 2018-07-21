В торговом центре Киева женщина вскрыла себе вены из-за краденого рюкзака

21 июля 2018 г. 16:00
Источник: УНИАН
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В пятницу, 20 июля, в одном из торговых центров Киева женщина порезала себе вены.

Таким образом женщина пыталась шантажировать охрану гипермаркета, которая словила её спутника на краже.

По предварительной информации, охранники торгового центра заподозрили мужчину в краже.

Как сообщает Иноформатор.Киев, предположительно, он является ее мужем.

Как рассказал один из продавцов, мужчина украл в супермаркете рюкзак стоимостью 500 гривен. 

Пока он находился в комнате охраны, женщина устроила истерику с криками «выпустите моего мужа».

После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в супермаркет, схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и порезала себе вены.

На место происшествия прибыли медики и полиция.

Женщину госпитализировали, как сообщает издание, и её жизни ничего не угрожает.

 

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