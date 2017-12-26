В КП « Центр обращения с животными» запустили новый проект «Кураторство»

Дождливая погода не стала помехой Артему и Ярославе, и они в который раз пришли уделить внимание своим пушистым любимцам в рамках нового проекта "Центра обращения с животными". Участие в этом проекте под названием "Кураторство", говорят они, помогает животным адаптироваться и привыкнуть к человеку. Ведь работники приюта просто не успевают уделить внимание каждому.

Этих красавиц зовут Вибра и Зора, а этих трех щенков Хью, Боня и Тони Старк, они все очень игривые и умные, рассказывают волонтеры.

Артем Прудник, волонтер проекта "Кураторство"

Выгулы очень полезны как для человека, так и для собаки. Для собаки - это момент социализации, то есть собака начинает доверять человеку и начинает его воспринимать, любит и всё остальное, что полезно в дальнейшем для пристройства собак

Официально проект заработал с ноября, и уже сейчас в центре с десяток кураторов. Которые, в свою очередь, могут выбрать как конкретное животное, так и несколько. Также проект имеет цель рекламы кошек и собак в социальных сетях. Это может быть блог, видео или просто пост с описанием любимца и призывом принять его в семью.

Ярослава Косогова, волонтер проекта "Кураторство"

Мы учим собаку, как правильно себя вести в обществе, мы приучаем собаку к тому, что человек - это хорошо, что человек - это хозяин, человек - любит, человек оказывает внимание. Многие из этих собак этого раньше не знали

Ярослава присоединилась к волонтерству с того момента, как забрала к себе беспородную собаку с улицы. С тех пор прошло почти четыре года. Сейчас она задействована в центре как практикующий кинолог, участник проекта "Кураторство" и "Канистерапия".

Проект создавался по инициативе волонтерской группы "Открытое сердце" и кинолога "Центра обращения с животными" Петра Полященко. В данный момент около ста кошек и собак уже адаптированы к людям и могут стать для кого-то хорошим другом, рассказывает Петр.

Петр Полященко, один из основателей проекта "Кураторство"

Как это всё проходит? Здесь и кинология задействована, и ветеринария, и общие моменты биологии. И каждый специалист, я как кинолог могу объяснить, человек-специалист в рекламе поможет где, куда, как выложить свои видеоролики или информацию, что эта собачка, котик ищет свой дом

А также ветеринары научат, как правильно заботиться о четверолапых друзьях, купать их, чистить ушки и следить за здоровьем животных. А кинологи - как правильно дрессировать собак.