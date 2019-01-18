В Краснокутском районе мужчина жестоко убил соседскую собаку

В Краснокутском районе правоохранители объявили о подозрении в совершении преступления местному жителю села Козиевка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в декабре прошлого года 48-летний мужчина завязал веревку вокруг шеи собаки и пронес ее по улице, повешенной через плечо, что привело к смерти животного.

Умершую собаку мужчина повесил на дерево у домовладения заявительницы.

В связи с произошедшим хозяйка убитой собаки обратилась в полицию и попросила принять меры в отношении ее соседа.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное мужчине грозит ограничение свободы до 3 лет.