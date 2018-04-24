В Краснокутском районе пьяный мужчина угнал автомобиль односельчанина

24 апреля 2018 г. 11:28
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В Краснокутском районе за угон автомобиля полицейские задержали 31-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Об исчезновении автомобиля «ВАЗ» в  полицию сообщил 48-летний житель Краснокутского района.

Полицейские совместно с кинологом обнаружили автомобиль и причастного к угону злоумышленника.

Им оказался односельчанин заявителя, который совершил угон, будучи пьяным.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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