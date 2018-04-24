В Краснокутском районе пьяный мужчина угнал автомобиль односельчанина

В Краснокутском районе за угон автомобиля полицейские задержали 31-летнего местного жителя.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Об исчезновении автомобиля «ВАЗ» в полицию сообщил 48-летний житель Краснокутского района.
Полицейские совместно с кинологом обнаружили автомобиль и причастного к угону злоумышленника.
Им оказался односельчанин заявителя, который совершил угон, будучи пьяным.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.