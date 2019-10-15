 

В Латвии конфисковали средства окружения Януковича

15 октября 2019 г. 11:25
Источник: Корреспондент.net
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Латвийский суд постановил конфисковать 30 миллионов долларов, которые связывают с бывшими чиновниками Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - говорится в сообщении.

Деньги были арестованы в начале 2015 года в рамках запроса Генпрокуратуры. Вопрос их возвращения должен решаться на межправительственном уровне

Напомним, в апреле 2018 года украинский суд разрешил конфисковать арестованные 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь адвокаты Януковича отрицают его причастность к конфискованным деньгам. По их словам, на его счете в Ощадбанке лишь 28 млн гривен.

 

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