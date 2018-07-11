В Луганской области за вымогательство и грабеж при обыске задержали харьковских полицейских

12 июня 2018 года два сотрудника полиции Харьковской области во время проведения обыска в помещении одного из частных предприятий в Северодонецке обнаружили деньги, принадлежащие частному предпринимателю.

С целью получения неправомерной выгоды правоохранители потребовали передать им часть денег, и получив отказ, открыто завладели частью наличности - 459 тысячами гривен, после чего скрылись с места проведения обыска.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Злоумышленников задержали.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368), превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органов, что повлекло тяжкие последствия, (ч. 3 ст. 365 УК Украины) и грабежа, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 186 УК Украины)

За совершение данных преступлений правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время двум работникам полиции сообщено о подозрении.

Сейчас задержанные полицейские находятся под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование по делу продолжается.