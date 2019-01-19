В мае из Харькова можно будет улететь в Баку

Азербайджанский лоу-кост Buta Airways запустит прямые рейсы из Баку в Харьков и Одессу.

Об этом сообщает avianews.

Полеты в Харьков стартуют 3 мая и будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Рейсы в Одессу стартуют с 16 мая по четвергам и воскресеньям.

Cтоимость билетов - от 30 долларов в одну сторону по тарифу, не предусматривающему бесплатный провоз большой ручной клади или багажа. Бесплатно в салон можно взять женскую или мужскую сумку с габаритами до 35х30х10 см, верхнюю одежду, детское питание и коляску,а также зонт и материалы для чтения.

Сбор за перевозку ручной клади большего размера составит 30 долларов за перелет.

Отметим что, сейчас компания выполняет полеты из Баку с киевский аэропорт Жуляны.