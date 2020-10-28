В метрополитене проверили соблюдение масочного режима

За минувшие сутки в области было зарегистрировано 634 новых случаев заболевания Ковид-19, большинство из них – 516 - среди жителей города Харькова. Одиннадцать больных медикам спасти не удалось. И это рекордное количество умерших за сутки для региона с начала пандемии. Харьковчанка Ольга говорит, что к карантину уже привыкла, поэтому придерживается всех противоэпидемических правил. Женщина считает, для того чтобы люди стали более ответственными и соблюдали все ограничения, необходимо чаще об этом напоминать.

Ольга:

Я считаю, что нужно больше вести разъяснительную кампанию, нужно на каждом углу говорить, что нужно носить маски, нужно носить маски. Надо приводить примеры негативные, когда люди сильно болеют, когда там летальные случаи. Только так.

А вот некоторые жители города считают, что карантинные ограничение в значительной степени не помогают. Традиционно, много споров вызывает ношение маски.

Виталий:

У меня насчет масок стойкое мнение, против вируса, это все равно, что ловить комаров сеткой рабица.

Игорь:

Толку нет, но носим. Потому что правила такие.

Проверяли масочный режим в подземке сегодня во время рейда сотрудники отдела полиции в метрополитене и работники КП. Ведь некоторые пассажиры маску надевают по своему усмотрению - цепляют на подбородок, оставляют открытым нос или вообще снимают. Тогда как в подземке, несмотря на уменьшение интервалов, ежедневно наблюдается большое скопления людей. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации полицейские напомнили, что доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски запрещено.

Ольга Скорик, старший инспектор сектора превенции отдела полиции в метрополитене:

Відділом поліції в метрополітені проводяться рейди у вагонах електропотягів, на станціях харківського метрополітену, з метою дотримання карантинних обмежень та виконання постанови кабінету міністрів України під час яких з населенням проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання масочного режиму.

В случае выявления нарушителей карантина в отношении них будет составлен административный протокол. На данный момент это от 17 до 34 тысяч гривен. Между тем, министр здравоохранения, Максим Степанов во время брифинга сообщил, что в Украину завезли первую партию вакцины против гриппа. Вакцинироваться за государственный счет будут люди из группы риска, а также медицинские работники.

Максим Степанов, Министр здравоохранения:

В цьому році загальна кількість вакцин, яку збираються завезти на наш ринок світові виробники, більше 650 тисяч доз. Всі ці вакцини будуть завезені за період жовтня-листопада, принаймні це те, що нам обіцяли світові виробники.

Также в Минздраве, в который раз напоминают и призывают людей быть более ответственными и соблюдать все карантинных ограничений.