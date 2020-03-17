В Минздраве объяснили необходимость закрытия метро во время карантина

Закрытие метрополитенов является принципиальной позицией. Об этом на брифинге во вторник, 17 марта, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на время карантина метро необходимо закрыть из-за чрезвычайно тесного контакта между пассажирами.

"Поскольку мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в часы пик. Это чрезвычайно тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства. Когда в таком контакте появляется один заболевший, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека", - отметил Ляшко.

По его словам, это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень сложно отследить.

Напомним, что в ночь на 17 марта Кабмин принял ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса, среди которых ограничении пассажирских перевозок, в том числе закрытии метрополитена.

Также с 18 марта вводится запрет на пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.