В Минздраве объяснили необходимость закрытия метро во время карантина

17 марта 2020 г. 16:00
Источник: Корреспондент.net
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Закрытие метрополитенов является принципиальной позицией. Об этом на брифинге во вторник, 17 марта, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на время карантина метро необходимо закрыть из-за чрезвычайно тесного контакта между пассажирами.

"Поскольку мы все знаем, что такое метрополитен, и мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в часы пик. Это чрезвычайно тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства. Когда в таком контакте появляется один заболевший, то капельки слизи или других биологических жидкостей 100% попадают на слизистые оболочки другого человека", - отметил Ляшко.

По его словам, это приводит к значительному росту числа контактов, которые очень сложно отследить.

Напомним, что в ночь на 17 марта Кабмин принял ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса, среди которых ограничении пассажирских перевозок, в том числе закрытии метрополитена.

Также с 18 марта вводится запрет на пассажирские железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.

 

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