В Минздраве опасаются всплеска заболеваемости COVID после новогодних праздников

Пока оснований для введения жесткого карантина нет, но новогодние праздники могут вызвать всплеск заболеваемости, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом СМИ сообщают, что власти готовятся ввести жесткий локдаун, но еще не определились с датами.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.

"Основной причиной введения жесткого карантина будет эпидситуация и нагрузка на нашу медицинскую систему. Вызывают беспокойство наши новогодние праздники. Так как мы проводим праздники весело и они предусматривают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на праздновании, на новогодних елках ... Инфекция передается воздушно-капельным путем - то могут быть всплески", - опасается министр.

Он отметил, что сейчас ждут, какой эффект дадут действующие карантинные ограничения. "Я думаю, на следующей неделе мы сможем сказать, достигли мы этого эффекта", - сказал Степанов.

Также он сообщил, что Минздрав разрабатывает различные варианты, власти готовят поддержку бизнеса в случае жесткого карантина.

На данный момент, заверил Степанов, медсистема справляется с нагрузкой - занято 27 887 коек (49,9%) из 55 886, выделенных под COVID-больных. При этом с кислородом уже 26583 кровати.

Как известно, в Украине два дня рекордный прирост заболеваемости коронавируса. За минувшие сутки - более 16 тысяч случаев, а всего с начала пандемии количество заболевших приближается к 700 тысячам.