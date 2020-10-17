В Минздраве рассказали, как проголосовать людям, которые находятся на самоизоляции

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как проголосовать на местных выборах 25 октября избирателю, который находится на самоизоляции. Для этого необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию до 23 октября. Об этом Степанов рассказал сегодня на брифинге.

"Им (людям на самоизоляции, - ред.) рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания. Необходимо до 20:00 23 октября подать заявление с приложенной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок принял решение относительно их включения в список избирателей для голосования по месту пребывания.

Врач или учреждение здравоохранения может вам выдать или выписку из карты амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронной системы Минздрава. Или тот, или тот документ", - объяснил Степанов.