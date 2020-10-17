В Минздраве рассказали, как проголосовать людям, которые находятся на самоизоляции

17 октября 2020 г. 10:54
Источник: РБК-Украина
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как проголосовать на местных выборах 25 октября избирателю, который находится на самоизоляции. Для этого необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию до 23 октября. Об этом Степанов рассказал сегодня на брифинге.

"Им (людям на самоизоляции, - ред.) рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания. Необходимо до 20:00 23 октября подать заявление с приложенной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок принял решение относительно их включения в список избирателей для голосования по месту пребывания.

Врач или учреждение здравоохранения может вам выдать или выписку из карты амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронной системы Минздрава. Или тот, или тот документ", - объяснил Степанов.

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