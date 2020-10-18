В Минздраве рассказали, люди какого возраста чаще умирают от Covid

Сегодня, 18 октября, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, посвященном заболеваемости Covid-19 в Украине, рассказал, что 75,7% из общего количества летальных исходов приходится на заболевших коронавирусом людей в возрасте старше 65 лет.

Об этом в Телеграмм сообщает Минздрав Украины.

"Коронавирусная болезнь не отступает, а наоборот, набирает обороты. Поэтому для продолжения борьбы с COVID-19 сейчас важно всем мобилизоваться и соблюдать все противоэпидемические правила, установленные в стране. Особенно это касается людей старше 65 лет, ведь 75,7 % от общего количества летальных случаев - это граждане именно этой возрастной категории", - отмечается в сообщении.

Также Минздрав снова призвал украинцев пользоваться масками, дезинфицировать руки антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Людям старше 65 лет рекомендовано без необходимости не выходить из дома, в частности, это касается посещения мест с большим скоплением людей.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в Украине летальность от Covid-19 составляет около 2%.

Как сообщалось, за сутки, 17 октября, в Украине зафиксировали 5231 новый случай коронавируса, при этом 90 заболевших скончались.