В Минздраве рассказали, могут ли области не принимать условия карантина

02 августа 2020 г. 14:44
Источник: РБК-Украина
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, могут ли области не принимать правила карантина. Речь идет о решениях местных властей ослаблять карантин в разрез с предписаниями Минздрава.

Об этом Степанов сказал на брифинге 2 июля.

По его словам, местная власть может лишь усиливать карантин, если это необходимо.

"Условия карантина, согласно нашего законодательства, устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они (местная власть, - ред.) могут только усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", - отметил министр.

Напомним, ранее власти Луцка и Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на нахождение в "красной зоне".

В Луцке местные органы заявили, что не понимают, почему город попал в "красную зону".

Впоследствии в УЗ заявили, что прекращают остановку пассажирских поездов в Луцке.

 

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02.08.2020 Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

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