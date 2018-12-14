В Молодежном парке почтили память жертв ЧАЭС

14 декабря 2018 г. 12:39
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В возложении цветов к памятному знаку жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке приняли участие чернобыльцы, представители общественных организаций и руководство области.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 
 
Губернатор области отметила, что в этом году к чернобыльцам городская власть "пришла с реальными делами".
 
 Так,  на завершающем этапе находится капитальный ремонт областного диспансера радиационной защиты населения. Этого ликвидаторы аварии ждали десятилетиями. Кроме того, в регионе выделяются деньги на то, чтобы обеспечивать льготное лечение и санаторно-курортное лечение, а также на выплату единовременной материальной помощи.  
 
 

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