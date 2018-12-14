В Молодежном парке почтили память жертв ЧАЭС

В возложении цветов к памятному знаку жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке приняли участие чернобыльцы, представители общественных организаций и руководство области.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Губернатор области отметила, что в этом году к чернобыльцам городская власть "пришла с реальными делами".