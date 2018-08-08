В МОЗ обвинили Кернеса в распространении фейковой информации о нехватке инсулина в Харьковской области

08 августа 2018 г. 13:01
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Министерство охраны здоровья Украины обвиняет мэра Харькова Геннадия Кернеса в распространении в неправдивой информации о критической ситуации с закупкой инсулина.

В ведомстве рассказали об обеспечении Харьковской области данными препаратами.

Об этом сообщается на официальной странице МОЗ Украины  в Фейсбук.

В сообщении министерства сказано, что в СМИ и соцсетях активно распространяются цитаты мэра Харькова Геннадия Кернеса о критической нехватке средств на инсулин в городе и недофинансировании программы закупок препаратов для инсулинотерапии.

В МОЗ опровергли данный факт и сообщили, что Харьковская область в целом использовала пока только часть средств, выделенных государством на приобретение препаратов инсулина.

В МОЗ отметили, что эффективное распределение средств между учреждениями здравоохранения в разных населенных пунктах области - это обязанность структурного подразделения по вопросам здравоохранения ОГА. Также в министерстве подчеркнули, что Харьковской области областное управление здравоохранения сейчас возглавляет Богдан Федак, которого Минздрав Украины не согласовало на эту должность.

Заявления мэра о нуждаемости Харькова в средствах на обеспечение инсулинами на уровне более 60 млн грн в МОЗ назвали необоснованными, поскольку, по информации МОЗ, такая сумма соответствует общему объему потребности всей Харьковской области в год, согласно фактическим данным электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

Учитывая данные электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, средства, выделенные из государственного бюджета в 2018 году, покрывают потребность всей области на 76%, утверждают в ведомстве.

 «Благодаря внедрению электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, абсолютно прозрачно в реальном времени можно контролировать обеспечение пациентов всех регионов конкретными препаратами и рассчитывать потребность в инсулине не по учетным данным пациентов, врачи внесли в реестр, а по фактическому использованию препаратов реальными людьми»,- говорится в сообщении МОЗ.

По утверждению ведомства, в Харьковской области потребность в заявках существенно завышалась. В частности, управление здравоохранения Харьковской ОГА подавало потребность в инсулинах 2017 год для 16 905 взрослых пациентов, хотя на конец 2017 года до реестр было внесено 13615 инсулинозависимых пациентов. Результаты анализа работы электронного реестра показывают, что в целом по Украине разница между количеством заявленных областными департаментами и управлениями пациентов и теми, кто фактически получал препараты инсулина в течение 6 месяцев 2018 года, составляет почти 45 тысяч человек, отметили в министерстве и порекомендовали харьковчанам не делать преждевременных выводов и не поддаваться на манипуляции.

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