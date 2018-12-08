В NASA записали звук ветра на Марсе

08 декабря 2018 г. 14:46
Источник: Интерфакс-Украина
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Американское аэрокосмическое агентство (NASA) сообщило о том, что отправленный на Марс 10 дней назад аппарат InSight впервые передал на Землю аудиозапись, на которой слышно что-то вроде звука ветра.
 
Специалист NASA Брюс Банердт в интервью официальному сайту NASA заявил, что у отправленного на Марс аппарата не было задачи услышать нечто подобное, однако аудиозапись может действительно свидетельствовать о каких-то звуковых волнах на Марсе. При этом они настолько малы, что человеческое ухо их воспринять не может, однако их передают локаторы американского аппарата.
 
В американском агентстве также сообщили о том, что намерены установить на Марсе специальное оборудование, которое позволит изучать вибрации на поверхности планеты и тем самым узнать больше о ее устройстве.
 
Проект исследования Марса Nasa осуществляет совместно с партнерами из Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Испании и Польши.

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