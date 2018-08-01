В Нововодолажском районе пенсионерку спасли от самоубийства

31 июля в Нововодолажском районе во время патрулирования полицейские заметили в лесополосе пожилую женщину в подавленном состоянии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время общения полицейские узнали, что 67-летняя женщина из-за семейных неурядиц намеревалась покончить жизнь самоубийством.

Полицейские уговорили 67-летнюю женщину не совершать опрометчивый поступок и убедили пенсионерку найти взаимопонимание с родными. Они отвезли ее домой.

Кроме того, приехав домой к пенсионерке, полицейские провели профилактическую беседу с ее семьей.